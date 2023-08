US Open: Battu au 2e tour, John Isner arrête sa carrière

Fidèle à sa réputation, Isner (ATP 157) en a terminé sur un dernier marathon, long de 3h57, et un dernier jeu décisif, lui qui en a disputé beaucoup. Ex-8e mondial et double quart-de-finaliste à Flushing Meadows, l’Américain est notamment connu pour avoir remporté le match le plus long de l’histoire du tennis, face au Français Nicolas Mahut en 2010 sur le gazon de Wimbledon. Les deux hommes avaient mis 11h05 pour se départager dans le cinquième et dernier set (70-68).