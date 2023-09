US Open: Ben Shelton défiera Novak Djokovic pour une place en finale

L’Américain Ben Shelton, 47e mondial, s’est qualifié mardi à l’US Open pour sa première demi-finale de Grand Chelem en battant son compatriote Frances Tiafoe (10e) 6-2, 3-6, 7-6 (9/7), 6-2, et affrontera Novak Djokovic.

À 20 ans, Shelton joue sa première saison complète sur le circuit ATP: pour son premier voyage hors des Etats-Unis en janvier, il avait atteint les quarts de finale à l’Open d’Australie. Il devient le plus jeune Américain à atteindre le dernier carré à Flushing Meadows depuis Michael Chang qui avait perdu à ce stade contre Stefan Edberg en 1992.

Le match entre deux des figures du tennis américain et mondial à la personnalité et au jeu flamboyant n’a pas tenu toutes ses promesses, malgré quelques points spectaculaires.

Le paroxysme de la rencontre a été atteint à la fin du troisième set. Après six breaks dans les huit premiers jeux, les deux hommes en sont arrivés à 4-4, puis au tie break. Dans le jeu décisif, Shelton dont le service est une arme fatale, a servi pour le set à 6/5. Mais il a commis deux doubles fautes d’affilée, laissant Tiafoe repasser devant et servir à son tour pour le set à 7/6.

«Parfois, il faut débrancher le cerveau, fermer les yeux et tout lâcher», a commenté Shelton à propos de ce coup gagnant. Dans la foulée, il a marqué les deux points suivants et empoché la manche.

La résistance de Tiafoe était vaincue. Il a perdu deux fois sa mise en jeu dans la quatrième manche et permis à Shelton de servir pour le match à 5-2.

Karolina Muchova dans le dernier carré

Gauff «est une super joueuse et elle aura le public avec elle. Mais j’espère pouvoir livrer un bon match», a déclaré Muchova.

Mardi en quarts, elle a mis un terme au beau parcours de Cirstea qui, à 33 ans, avait notamment éliminé au troisième tour la 4e mondiale Elena Rybakina. En profitant des fautes directes de son adversaire (12), et en lui assénant des coups gagnants (14) Muchova a enchaîné six jeux d’affilée.

Certains de ces jeux ont pourtant été très accrochés, comme le quatrième: Muchova a sauvé neuf balles de break et conclu sur sa troisième balle de jeu en plus d’un quart d’heure. Etonnamment, la Tchèque a pris une pause toilettes après cette manche. À la reprise, Cirstea a remporté son premier jeu de la partie.

«Tu tapes bien, maintenant frappes en quelques unes, prends des risques, peu m’importe si tu en mets dehors», lui a alors dit son coach Thomas Johansson. Effectivement, la Roumaine a réussi le break dans la foulée. Mais elle n’a pas conservé son avantage longtemps, puisque la Tchèque a immédiatement débreaké et recollé à 2-2. Et Mouchova a réussi le break décisif pour mener 4-3. Elle a confirmé à 5-3 et pris une dernière fois le service adverse en terminant sur un gros coup droit gagnant.