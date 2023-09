Programme US open du vendredi avec Bencic et Stricker

USA TODAY Sports via Reuters Con

Premier jour des 16es de finale hommes et dames, ce vendredi à Flushing Meadows. Deux des trois Suisses encore en course monteront sur le court.

Ce même Grandstand aura été occupé immédiatement avant par le Bernois Dominic Stricker (21 ans/ATP 128) et le Français Benjamin Bonzi (27 ans/ATP 108). Après son immense exploit face au septième mondial Stefanos Tsitsipas, Stricker aura toutes ses chances contre le Nîmois. Cette rencontre ne débutera pas avant 20h15 (heure suisse).

Programme des principaux matches du vendredi 1er septembre:

Court Arthur-Ashe (début à 18h): Tommy Paul (USA/tête de série No 14) – Alejandro Davidovich (ESP/21), Carolina Wozniacki (DEN) – Jennifer Brady (USA), (pas avant 1h du matin) Elise Mertens (BEL/32) – Coco Gauff (USA/6), Laslo Djere (SRB/32) – Novak Djokovic (SRB/2).

Wawrinka face à Sinner samedi

Il faudra attendre le milieu de la nuit (en Suisse) pour savoir à quelle heure et sur quel court s’affronteront Stan Wawrinka et Jannick Sinner. Mais nul doute que ce 16e de finale entre le Vaudois de 28 ans, matricule 49 à l’ATP, et l’Italien de 22 ans (WTA 6) vaudra le détour.