Tennis: US Open: Carlos Alcaraz, l'irrésistible ascension

Carlos Alcaraz est bien parti pour régner sur le tennis mondial. AFP

Certes, il est «seulement» en quart de finale de l’US Open, et le chemin qui mène à la victoire finale est encore long. Il n’empêche que l’Espagnol Carlos Alcaraz, 19 ans depuis le 5 mai dernier et déjà matricule 4 à l’ATP, est en train de brûler les étapes à vitesse grand V. Après sa victoire en cinq sets face à Marin Cilic, dans la nuit de lundi à ce mardi, il s’apprête à défier l’Italien Jannik Sinner (ATP 13) pour – qui sait? – aller décrocher le Graal et la première place mondiale.

Le natif de Murcie (quelque 500 kilomètres au sud de Barcelone) est passé pro en 2018, alors qu’il n’avait que 15 ans. Mais il faut attendre un peu plus d’un an pour le voir apparaître pour la première fois au classement de l’ATP. C’était le 8 avril 2019, et son tout premier ranking était un 597e rang.

Mais tout s’est ensuite enchaîné comme dans un rêve. 491e en fin d’année 2020, il était déjà 141e à fin 2020. 2021 a marqué une progression linéaire dans sa carrière: il a intégré pour la première fois le top 100 (94e le 24 mai), puis le top 50 (38e le 13 septembre). Entre ces deux dates, il avait remporté son premier tournoi à Umag (Croatie), battant le Français Richard Gasquet en finale de ce 250 (6-2 6-2).

Le tableau de la progression de Carlos Alcaraz se passe de commentaire…

Mais c’est véritablement au printemps de cette année que tout s’est accéléré pour Alcaraz. Il s’est imposé au tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro (victoire 6-4 6-2 contre l’Argentin Diego Schwartzman), ce qui lui a permis d’intégrer le top 20 dans la foulée (19e le 28 février).

Ont suivi deux autres succès retentissants: il a gagné le Masters 1000 de Miami (7-5 6-4 contre le Norvégien Casper Ruud), puis le tournoi ATP 500 de Barcelone (6-3 6-2 contre son compatriote Pablo Carreño Busta). Corollaire: au lendemain de son sacre barcelonais, il forçait la porte d’entrée du top 10 (9e). Une victoire en Masters 1000 plus loin (il a infligé un sec 6-3 6-1 à l’Allemand Alexander Zverev en finale à Madrid), le voilà 5e (25 juillet), puis 4e une semaine plus tard, son classement actuel.

Aujourd’hui, Alcaraz est sûr de figurer à la 2e place du prochain classement ATP, qui sera publié lundi, au lendemain de la finale de l’US Open. Et s’il devait s’imposer en finale à New York, il deviendrait tout simplement le nouveau No 1 mondial – et le plus jeune de l’histoire, le record appartenant depuis novembre 2001 à l’Australien Lleyton Hewitt, qui s’est installé sur le trône de l’ATP à l’âge de 20 ans, 8 mois et 23 jours.