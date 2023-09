US Open: Coco Gauff remporte la finale face à Aryna Sabalenka

La pépite américaine Coco Gauff, 6e joueuse mondiale, a remporté samedi l'US Open en battant en finale la Biélorusse Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 6-2), décrochant à 19 ans son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem. Gauff avait joué la finale à Roland-Garros en 2022, mais n'avait encore jamais dépassé les quarts de finale à Flushing Meadows. Elle sera 3e mondiale lundi, le meilleur classement de sa carrière. Sabalenka, malgré la défaite, sera elle No 1. Gauff est la plus jeune Américaine à remporter l'US Open depuis Serena Williams en 1999, quand elle avait décroché le premier de ses six titres à Flushing Meadows.