US Open: Belinda Bencic se hisse au 2e tour sans forcer

C'est un nouvel US Open, le huitième de sa carrière à 26 ans, qui a commencé de la meilleure des manières pour elle. Sur le petit court no 7 de Flushing Meadows et malgré une assistance clairsemée, Belinda Bencic (WTA 13) s'est montrée assez sérieuse, sans être toutefois transcendante, pour écarter la Russe Kamilla Rakhimova, 22 ans, (6-2 6-4).