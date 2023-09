Programme complet de l'US Open 2023 et les infos à connaître

L’US Open se déroule dans le parc Flushing Meadows Corona à New York, au sein de l’US Tennis Association (USTA) National Tennis Center. Le tournoi clôture le Grand Chelem et les matches du tableau principal durent du lundi 28 août au dimanche 10 septembre, date de la finale. Si un joueur remporte ce tournoi après avoir également remporté les trois précédents ( Open d’Australie , Roland-Garros et Wimbledon ), il réalise un Grand Chelem.

Le programme complet de l’US Open 2023

Sur quelles chaînes et quand regarder l’US Open?

Les Suisses à l’US Open

Les grands favoris

La surface des terrains

Les courts de tennis de l’US Open

Combien coûte un billet pour l’US Open?

Comme pour toutes les autres compétitions du Grand Chelem, les prix varient pour assister à l’US Open. Ça dépend du court sur lequel le match a lieu, du jour de compétition et si ce sont les hommes ou les dames qui jouent. Sur le court Arthur-Ashe, les prix varient entre 35 et 1000 dollars américains (environ 30 et 890 francs suisses). Les spectateurs du stade Louis Armstrong doivent débourser entre 30 et 400 dollars (environ 26 et 355 francs suisses) et ceux du Grandstand Stadium entre 90 et 200 dollars (environ 80 et 178 francs suisses).