US Open: La positive attitude de Stan Wawrinka, qualifié pour le 3e tour

Son bonheur d’être encore là, à 38 ans et 5 mois – joueur le plus vieux du tableau principal –, à évoluer sur les plus grandes scènes et dans un tournoi qui l’a fait roi en 2016, se lit sur son visage. Il y a eu des erreurs mais des sourires complices avec son coach Magnus Norman et des spectateurs du premier rang. Des bras qui se lèvent et des poings qui se serrent pour jouer avec la foule. Jusqu’à la délivrance de 19h05, heure new-yorkaise, et un doigt sur la tempe de circonstance. Après 3h39 de jeu et une intensité folle dès les premiers échanges, Stan Wawrinka venait de se défaire des griffes de l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, 34e joueur mondial, 7-6 (6) 6-7 (7) 6-3 6-2.