US Open: L’âge n’a pas de prise sur Venus Williams

Roger Federer a annoncé la fin de sa carrière le 15 septembre 2022, à 41 ans et 38 jours. Serena Williams en avait fait de même douze jours plus tôt, 23 jours avant ses 41 ans. Mais Venus Williams, elle, est toujours là. Ce mardi soir, elle ouvrira la «night session» de la deuxième journée de l’US Open. A 43 ans et 73 jours très exactement, et cela une semaine après que sa sœur Serena a annoncé la naissance de son deuxième enfant.