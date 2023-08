US Open: Novak Djokovic gagne, il sera à nouveau No 1 mondial

Une rapide petite victoire au premier tour lundi et Novak Djokovic, privé d’US Open l’an dernier faute de vaccination anticovid, est déjà assuré de redevenir No 1 mondial à l’issue du tournoi. Le Serbe de 36 ans n’ayant pas participé à l’édition 2022 remportée par Carlos Alcaraz, il lui suffisait de passer au deuxième tour cette année pour remonter au sommet de la hiérarchie devant l’Espagnol.

C’est chose faite avec une victoire 6-0 6-2 6-3 en 1h35 sur le Français Alexandre Müller (84e). La punition semblait même devoir être bien plus sévère puisque «le Djoker» a remporté les huit premiers jeux en une petite demi-heure (pour mener 6-0 2-0) et que Müller ne semblait pas vraiment en mesure de stopper l’hémorragie.

Holger Rune sorti d’entrée

La qualification a été beaucoup plus aisée pour Stefanos Tsitsipas (7e) qui s’est montré intraitable face au revenant Milos Raonic (337e) qu’il a écarté 6-2 6-3 6-4 en 1h56. «Il tente de revenir au plus haut niveau, alors je savais qu’il n’avait rien à perdre et que je devais jouer mon meilleur tennis. J’ai rendu le match physique et ça a fonctionné», a déclaré le Grec de 25 ans.