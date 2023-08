US Open: Programme US Open du 28 août avec Belinda Bencic

Belinda Bencic aura à cœur de franchir l’obstacle du premier tour de l’US Open 2023 à New York.

Le premier tour de l’US Open débute ce lundi. Les joueuses et joueurs en lice auront à coeur d’entamer le tournoi avec panache, afin de se mettre dans les meilleures dispositions pour la suite de la compétition.

La Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 13) sera parmi les premières sur le court, puisqu’elle affronte Kamilla Rakhimova (WTA 72) dès 17 heures sur le court No 7. La numéro un mondiale Iga Swiatek devrait quant à elle débuter sa rencontre à 18 heures face à Rebecca Peterson (WTA 86) dans le stade Arthur-Ashe.