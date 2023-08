US Open: Stan Wawrinka au programme de ce jeudi 31 août

Le Vaudois de 38 ans, matricule 49 à l’ATP, affrontera l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (24 ans/ATP 34) en deuxième rotation sur le court 17 de Flushing Meadows. Vu son état de forme, «Stan the Man» a toutes les raisons de croire à une qualification pour les 16es de finale possible.

Parmi les autres matches de la journée intéressants à suivre, on peut citer l’affrontement entre le Britannique Andy Murray et le Bulgare Grigor Dimitrv, en ouverture de session sur le court Arthur Ashe (18 h en Suisse). Le No 1 mondial Carlos Alcaraz, qui affrontera le Sud-Africain Lloyd Harris, entrera en lice à 1h du matin sur le Central new-yorkais.