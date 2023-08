US Open: Stan Wawrinka et Marc-Andrea Hüsler en lice ce mardi 29 août

Getty Images via AFP

Le premier tour de l’ US Open se poursuit ce mardi. Les derniers joueurs et joueuses à n’avoir pas encore fait leur entrée dans le tournoi auront à cœur d’entamer ce dernier avec panache, afin de se mettre dans les meilleures dispositions pour la suite de la compétition.

Vingt-quatre heures après la Saint-Galloise Belinda Bencic (WTA 13) et le Bernois Dominic Stricker (ATP 128), tous deux victorieux lundi, les deux Suisses les mieux classés – le Vaudois Stan Wawrinka (ATP 49) et le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 97) – disputeront leur premier match à New York.