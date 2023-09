US Open: Tenant du titre, Carlos Alcaraz file en demi-finale

Carlos Alcaraz n’a laissé aucune chance à Alexander Zverev en quarts de finale. AFP

Carlos Alcaraz, tenant du titre, s’est qualifié mercredi pour les demi-finales de l’US Open en battant l’Allemand Alexander Zverev (12e) 6-3, 6-2, 6-4 et affrontera le lauréat 2021 Daniil Medvedev pour une place en finale.

«Je me sens très bien sur ce court, à New York. Je suis prêt à affronter Daniil en demies», a lancé l’Espagnol de 20 ans. L’an dernier, il avait remporté son premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows, devenant par la même occasion à 19 ans le plus jeune No 1 mondial de l’histoire.

Mercredi, Zverev avait manifestement laissé trop de forces pour éliminer Jannik Sinner en 8es de finale au terme du match le plus long du tournoi (cinq sets en 4h41) pour pouvoir résister à la puissance et à l’omniprésence d’Alcaraz.

Il a d’ailleurs pris un temps mort médical après la perte du deuxième set. Il s’est battu jusqu’au bout mais sans jamais être en mesure de menacer Alcaraz qui a multiplié les coups spectaculaires.

«Je joue pour moi, mon équipe, mais aussi pour les gens qui regardent. Alors je tente des choses que les gens n’ont pas l’habitude de voir et qu’ils peuvent apprécier», a commenté l’Espagnol.

Il est le joueur du circuit ayant le plus de victoires à son actif cette saison (58 en comptant le quart de finale contre Zverev), devant Medvedev (54). Cette année, Alcaraz a manqué l’Open d’Australie sur blessure, a perdu contre Novak Djokovic en demi-finales à Roland-Garros et a remporté Wimbledon, son deuxième Majeur à ce jour, en battant Djokovic.

Keys trouve la clé

Plus tôt sur ce même court Arthur-Ashe, l’Américaine Madison Keys, 17e mondiale, s’est qualifiée mercredi pour les demi-finales de l’US Open aux dépens de la Tchèque Marketa Vondrousova (9e), championne surprise de Wimbledon, 6-1, 6-4, et affrontera Aryna Sabalenka (2e) pour une place en finale.

«Quand on joue devant son public, on n’a peur de rien», a lancé Keys qui a sauvé les neuf balles de break qu’elle a eu à défendre durant la rencontre. «Je savais qu’elle renverrait beaucoup de balles. Il fallait que je monte au filet selon mes propres termes, en restant agressive, parce que si je restais sur ma ligne de fond, elle me ferait des amorties», a expliqué l’Américaine de 28 ans.

Finaliste à Flushing Meadows en 2017, Keys n’avait plus dépassé les 8es de finale de son Majeur national depuis sa demie en 2018.

Mercredi face à Vondrousova elle s’est rapidement échappée 5-0 dans la première manche. Mais les débats se sont nettement équilibrés dans la seconde. Chaque joueuse a tenu sa mise en jeu jusqu’à 4-4, même si Keys a sauvé six balles de break dans le set, dont cinq à 3-4.

Et dans la foulée, c’est elle qui a pris le service de Vondrousova, pour la troisième fois de la partie et pour servir pour le match à 5-4. Elle a conclu sur sa troisième balle de match et retrouvera en demies jeudi Sabalenka qui est déjà assurée de devenir No 1 mondiale à l’issue du tournoi.

Contre Sabalenka, «ce sera très différent. Elle va frapper fort et il faudra que je m’accroche», a estimé Keys. Leur précédente rencontre date de Wimbledon en juillet, quand la Bélarusse s’était imposée 6-2, 6-4 en quarts de finale.