US Open: Trois sets suffisent à Alcaraz pour passer en quarts de finale 

Carlos Alcaraz est en mode «force tranquille» à New York.

Tenant du titre, Carlos Alcaraz (ATP 1) a nettement dominé l’Italien Matteo Arnaldi (6-3 6-3 6-4) et s’est qualifié pour les quarts de finale de l’US Open où il attend l’Italien Jannik Sinner ou l’Allemand Alexander Zverev.

«Sacha (Zverev) joue bien et Jannik aussi. Alors je vais évidemment regarder leur match mais je sais déjà que quel que soit mon adversaire en quarts, ce sera compliqué», a estimé Alcaraz.

Lauréat en 2021 à Flushing Meadows, le Russe Daniil Medvedev (ATP 3) a battu l’Australien Alex De Minaur (ATP 13) 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 et s’est qualifié pour les quarts de finale où il retrouvera son compatriote Andrey Rublev (ATP 8).

«Les conditions étaient vraiment difficiles, a souligné Medvedev qui a eu recours à un inhalateur dès le premier set. A un moment, j’ai cru que je n’allais plus pouvoir jouer, mais j’ai alors remarqué que lui aussi commençait à moins bien se déplacer. Alors je me suis dit qu’il fallait me battre», a raconté Medvedev .