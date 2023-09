US open: Vers un nouveau duel Djokovic – Alcaraz?

Les demi-finales du tableau masculin se disputent ce vendredi soir. Le Serbe et l’Espagnol tenteront de se qualifier pour la finale, en éliminant respectivement Shelton et Medvedev.

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz espèrent se retrouver en finale à New York. AFP

Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ne sont plus qu’à une marche d’un nouvel épisode de leur jeune rivalité qui domine déjà le tennis mondial. Mais ils doivent encore passer les obstacles Medvedev et Shelton, ce vendredi soir, en demi-finales de l’US Open.

Alcaraz-Medvedev: duel indécis

Daniil Medvedev, 27 ans, est le roi du dur: il a remporté l’US Open en 2021 – privant par la même occasion Djokovic du Grand Chelem calendaire – il a joué deux finales à l’Open d’Australie (2021 et 2022) et personne n’a fait mieux que lui cette saison avec ses 37 victoires (4 titres à Rotterdam, Doha, Dubaï, et Miami).

Mais Alcaraz, 20 ans, est le roi tout court, même si lundi il cédera la place de No 1 mondial à Djokovic, quels que soient les résultats des derniers tours de l’US Open.

Et les confrontations entre les deux hommes ont déjà basculé en faveur du plus jeune: le Russe (3e mondial) a remporté leur premier duel à Wimbledon en 2021, mais l’Espagnol s’est imposé dans les deux suivants, cette année, à Indian Wells en finale et Wimbledon en demies. Les deux fois avec une supériorité écrasante.

D’ailleurs, Medvedev ne se fait pas d’illusions. Il a estimé son niveau de jeu à «10/10» lors de sa victoire en quarts face à son compatriote Andrey Rublev et assure qu’il devra être à «11/10» s’il veut avoir une chance contre Alcaraz. «Il faut que je serve mieux que lors des derniers matches, relève l’ancien No 1. Il faut que j’arrive à toucher les lignes quand nécessaire. Il faudra que je sois en permanence à 100%.»

Même comme ça, ce sera compliqué, puisque Alcaraz arrive sûr de son physique, de son jeu et de sa tactique. «Les dernières fois que j’ai joué contre Daniil, j’ai tactiquement joué parfaitement et je pense que mon jeu est efficace contre ce type de joueur», souligne l’Espagnol.

Évidemment, Medvedev ne part pas battu: «Au tennis, dit-il, on peut toujours battre un adversaire. Des gens battent Novak, il y en a même qui battent «Rafa» sur terre battue, ce qui est quasi impossible.»

Djokovic-Shelton: un stade derrière l’Américain

Toutes les statistiques penchent en faveur de Novak Djokovic, sauf une: le soutien du public. Vendredi, le Serbe devra battre Shelton (47e) et les 24’000 spectateurs du court Arthur-Ashe qui seront comme un seul homme derrière leur jeune star.

«Je suis bien remonté à l’idée de retourner sur ce court et de ressentir les mêmes sensations» que lors du quart de finale contre Frances Tiafoe, assure d’ailleurs le jeune Shelton qui, à 20 ans, joue sa première saison complète sur le circuit principal, et s’apprête à disputer sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem – après avoir atteint les quarts en Australie, en janvier, pour son premier voyage hors des États-Unis.

Djokovic, lui, jouera à 36 ans sa 47e demi-finale en Grand Chelem (un record) et sa treizième à Flushing Meadows, où seul Jimmy Connors a fait mieux (14). Au bout du parcours, il vise un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court.

«Quand on joue contre quelqu’un qui a connu ces matches tellement de fois et qui en est sorti vainqueur si souvent, on y pense. On sait à quel point il est solide, mentalement, physiquement», reconnaît Shelton, tout en ajoutant qu’il a «prévu un plan de jeu». Il compte également sur le fait que Djokovic ne l’a encore jamais affronté et en attend l’avantage de la nouveauté: «J’espère le perturber», confie-t-il.

Pour perturber Djokovic, il en faut beaucoup. Mais Shelton a une arme maîtresse: son service, flashé à 240 km/h deux fois lors de son huitième de finale. Même face au meilleur retourneur du monde, ça peut avoir un impact. Outre «le charisme et l’énergie» de Shelton, c’est d’ailleurs le point sur lequel insiste Djokovic: «Shelton a servi des bombes pendant le tournoi. Quand son service est là, il est très difficile à jouer, d’autant qu’il est gaucher», insiste le Serbe.

