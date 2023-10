USA: Des restaurants remettent la cuisine amérindienne à la carte

Si la nourriture américaine est synonyme de burgers, de hot-dogs et de viandes grillées au barbecue, il existait pourtant toute une culture culinaire avant la venue des premiers colons européens. En marge de la sortie du film «Killer of the Flower Moon» qui revient sur le destin de la tribu Osage, la gastronomie indigène commence à se faire une place aux États-Unis. Ce mouvement en faveur de l’alimentation amérindienne peut s’expliquer grâce à l’évolution du monde de la restauration vers des ingrédients d’origine plus locale, la cuisine amérindienne faisant la part belle à des aliments non importés.