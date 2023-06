Etats-Unis: Une tornade balaie un village au Texas, laissant 4 morts dans son sillage

Maisons rasées et truck renversé

Les ressources envoyées par le Texas «sont arrivées à Matador pour commencer les opérations post-catastrophe et notamment l’évaluation des dégâts», précise le communiqué. Des images diffusées sur Twitter par le météorologue américain Andrew Justin montrent des maisons rasées et notamment un camion couché sur le côté. Selon le site spécialisé poweroutage.us, plus de 228’000 foyers et commerces étaient privés de courant jeudi à 14 h 30 (heure suisse).