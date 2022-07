Météo : Usage très limité de l’eau en Haute-Savoie

L’arrosage est interdit, sauf pour les arbres plantés il y a moins d’un an en pleine terre, le soir et la nuit.

Le département français est passé en alerte renforcée, sur la majeure partie de son territoire, sauf le secteur de l’Arve amont (de Chamonix à Cluses), placé en alerte. Le niveau des cours d’eau et l’humidité des sols «restent à des niveaux critiques et en avance d’un à deux mois par rapport aux années de référence», indique la préfecture, ce mardi. Et les températures attendues ces prochains jours «sont supérieures de 10 à 15° aux normales saisonnières et le temps restera sec.»