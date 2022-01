Usain Bolt a un deuxième album en ligne de mire

Insolite : Usain Bolt: deuxième album en ligne de mire

L’ancien sprinter entend se consacrer de plus en plus à la musique. Il avait sorti un premier disque de reggae en 2021. Il aimerait rééditer.

Début septembre 2021, Usain Bolt surprenait son monde en publiant un premier album, «Country Yutes», en collaboration avec l’artiste NJ. Le disque s’était même hissé parmi les 10 meilleures ventes reggae aux États-Unis. Non content de ce premier essai plutôt concluant, l’ex-sprinter jamaïcain, qui a dit qu’il aurait pu gagner le 100m aux derniers JO en date , entend remettre le couvert en produisant une deuxième galette. C’est en tout cas ce que le jeune papa a affirmé.

«La musique est une partie de moi-même. Même si je n’en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, j’adore en faire. Je vais saisir l’opportunité d’en faire encore plus», a livré au «Sun» celui qui s’est retiré des pistes d’athlétisme en 2017 après avoir remporté huit médailles olympiques en or. Le Jamaïcain de 35 ans a aussi estimé que son premier disque était en quelque sorte un galop d’essai: «C’était juste pour montrer au monde que j’étais sérieux. Quand j’ai annoncé que je me lançais dans la musique, les gens ont pensé que je déconnais et que je faisais ça parce que je m’ennuyais. Je leur ai montré que j’étais sérieux. J’ai réalisé un disque tout à fait convenable.»