Athlétisme : Usain Bolt papa de jumeaux

Le sprinter de légende et sa compagne Kasi Bennett ont annoncé dimanche la naissance de jumeaux, deux garçons nommés Thunder Bolt et Saint Leo Bolt.

Usain Bolt est détenteur de huit médailles d’or aux JO de 2008, 2012 et 2016.

Kasi Bennett a également posté une photo du couple posant avec les jumeaux et une légende photo de leur fille Olympia Lightning Bolt: «Bonne fête des pères pour mon amour de toujours ! @usainbolt tu es le roc de cette famille et le plus grand des pères pour tes enfants (...)».