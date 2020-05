Suisse

Ustensiles pour BBQ chargés en métaux retirés de la vente

Trois chimistes cantonaux ont analysés 99 objets pour faire des grillades. Au total, un quart libérait trop de métaux.

Les chimistes cantonaux de Suisse ont contrôlé une centaine d'objets pour barbecue pour vérifier s'ils libéraient des métaux. Un quart des ustensiles métalliques contrôlés, parmi lesquels des pinces à griller, des brochettes et des grilles ont dû être retirés de la vente. Les tests, réalisés l’été dernier, ont montré que 24 de ces outils, en particulier les rôtissoires, dégageaient du nickel, du manganèse, du chrome, du cuivre et du zinc en quantités trop importantes pour être tolérées. «La qualité de ces 24 produits est mauvaise et 24 sur 99 testés, c'est beaucoup! Il est tout à fait possible de produire des ustensiles de meilleur acabit et d’éviter ainsi ces ingestions», indique le chimiste cantonal genevois, Patrick Edder.