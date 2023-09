Piraté, un Saint-Gallois devra payer 2000 francs à Galaxus

«J’ai été victime d’une escroquerie. Ils ont obtenu un accès complet à mon compte et se sont complètement lâchés», déplore un Saint-Gallois qui s’est fait usurper son compte Galaxus au mois de mai. Les voleurs ont commandé pour plus de 2000 francs de marchandises sur le magasin en ligne suisse, nous apprend «Blick». Parmi les biens achetés figurent un aspirateur-robot, trois câbles USB-C Apple et une pléthore de cartes SIM.