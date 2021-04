Basketball : Utah a su réagir après deux défaites

Utah, vainqueur autoritaire de Portland, a repris ses distances en tête de la Conférence Ouest, profitant aussi de la défaite de son dauphin Phoenix chez les Clippers.

Après deux défaites serrées à Dallas puis Phoenix, Utah s’est ressaisi (122-103) contre Portland, autre concurrent déclaré à l’Ouest, grâce notamment à Donovan Mitchell (37 pts). Un 40-19 infligé au troisième quart-temps a eu raison des Blazers, qui ont aussi subi la loi à l’intérieur de Rudy Gobert, auteur de 18 points et 21 rebonds, et payé l’adresse en berne de Damian Lillard (23 pts) et CJ McCollum (19 pts), tous deux auteurs d’un 8/21 aux tirs.