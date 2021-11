Basketball – Utah continue d’impressionner

L’Utah Jazz s’est imposé dimanche dans le choc qui l’opposait aux Milwaukee Bucks, tenants du titre NBA, sur le score de 107-95. Les Nets et les Lakers ont quant à eux profité d’adversaires plus prenables pour se rassurer après un début de saison compliqué pour les deux franchises.

En défense, le Français Rudy Gobert, meilleur défenseur 2018, 2019 et 2020, a protégé le panier avec 13 rebonds et 4 contres, inscrivant également 9 points. En attaque, Donovan Mitchell et Mike Conley, qui revenait de blessure, ont porté la franchise de l’Utah, en marquant respectivement 28 et 20 points.