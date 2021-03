Basketball : Utah gagne encore, les Clippers font chuter les 76ers

Le Jazz, leader à l’Ouest, a aligné une cinquième victoire, samedi en NBA face à Memphis (126-110).

Avec 35 points de marqués et sept passes décisives, Donovan Mitchell a été l’homme fort de la victoire de Utah Jazz face aux Memphis Grizzlies (126-110), sa 5e d’affilée et sa 33e cette saison. Le voilà plus que jamais leader à l’Ouest.