États-Unis : Utilisateurs indemnisés pour quitter Facebook

Le réseau social s’est lancé dans une démarche inédite, qui vise à mieux connaître son propre impact sur la vie démocratique US.

Une porte-parole a confirmé le projet. Elle a précisé sur le site The Verge que la pratique d’indemniser les participants est «assez classique pour ce type de recherche universitaire». «Pour continuer à amplifier tout ce qui est bon pour la démocratie sur les réseaux sociaux et à atténuer ce qui ne l’est pas, nous avons besoin de recherches plus objectives, impartiales et empiriquement fondées», explique la firme. Celle-ci prévoit qu’entre 200’000 et 400’000 personnes participeront à l’expérience. Quant aux résultats de l’étude, ils ne devraient pas être publiés avant mi-2021.