Syrie

Utilisation de la pandémie contre des civils dénoncée

L'ONU cible notamment l'État islamique (EI), qui a revendiqué des violences dans des zones syriennes très habitées.

«Nous recevons chaque jour des indications de meurtres et de bombardements» dans des zones très habitées, a déploré Michelle Bachelet. Elle cible notamment l'État islamique (EI), qui a revendiqué des violences.

En avril, son bureau a vérifié au moins 35 décès de civils en raison d'engins explosifs improvisés, en très importante augmentation. Depuis mars, plus de 40 violences liées à cet armement ont été observées, surtout au nord et dans l'Est.