Lausanne : Utilisation de la voiture déconseillée dimanche à cause du marathon

L’édition 2022 du Lausanne Marathon aura lieu entre Lausanne et La Tour-de-Peilz le dimanche 23 octobre. La police annonce des restrictions de circulation et de stationnement. Les quais d’Ouchy et de Belgique seront fermés à la circulation de 8 à 18 heures, ainsi que l’avenue du Denantou et la place de la Navigation.