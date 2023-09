Millie Bobby Brown accusée de malhonnêteté pour son premier livre

«La manière dont les célébrités laissent croire qu’elles ont écrit leurs livres alors qu’elles ont utilisé un prête-plume est exaspérante. Pourquoi ne pas être honnête à ce sujet?», «Ce n’est pas contre Millie Bobby Brown, mais si même avec toutes les opportunités et tout le soutient qu’elle a, elle a besoin d’une prête-plume, alors je crois que nous avons besoin de moins de livres avec le nom d’une célébrité sur la couverture», «Il n’y a aucune différence morale entre l’utilisation d’un prête-plume et celle d’un robot conversationnel», a-t-on pu lire sur X.

D’autres internautes ont pris la défense de l’actrice, notant qu’elle était vraisemblablement prise pour cible à cause de son jeune âge et de son genre. Le fait que plusieurs personnalités, à l’instar du prince Harry pour «Le suppléant», aient utilisé le même procédé sans jamais être attaquées a également été mis en avant. Shannon Kyle, elle-même prête-plume et fondatrice de The Ghostwriters Agency, a relevé que cette manière de faire existait déjà à l’époque de Shakespeare. «Cela fait partie de la culture des stars de mettre leur nom sur des parfums, des lignes de vêtements, des produits de beauté ou de la nourriture alors qu’elles n’ont pas forcément été impliquées dans leur création. L’honnêteté de Millie Bobby Brown est rafraîchissante et son utilisation d’une prête-plume ne diminue en rien son implication. C’est l’histoire de sa famille et sans elle, ce livre n’aurait pas vu le jour», a-t-elle dit au «Guardian».