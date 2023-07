Dénoncer les Casanovas sur Facebook, gare à l’illégalité

Le partage de données personnelles sur Facebook est un sujet délicat (image d’illustration). AFP

Nouvelle tendance internationale: les femmes qui fréquentent des sites de rencontre créent des groupes Facebook appelés «Are we dating the same guy?» («Sortons-nous avec le même homme?»). En échangeant des informations sur leur prétendant, elles se mettent en garde contre les Casanova. Depuis le début de l’année, une édition suisse de ce groupe existe et compte déjà plus de 2000 membres.

Ces différents groupes se présentent comme des lieux de cohésion et d’autonomisation des femmes et disent être des espaces devant protéger les femmes des menteurs, des escrocs et même de la violence domestique.

Mais comment ça marche? Premièrement, une membre peut poster une capture d’écran d’un profil d’un site de rencontre et demander à la ronde si quelqu’un connaît la personne. Les autres membres partagent alors leurs expériences en commentaires. Deuxième option: les femmes partagent directement leurs mauvaises expériences.

Juridiquement délicat

Ces groupes n’échappent pas aux critiques. Il faut dire que les détails personnels des hommes sont divulgués: nom, prénom, âge, employeurs, numéros de téléphone, information de santé, lieux de résidence et autres sont partagés. Ce qui peut se révéler juridiquement délicat.

Olivia Baumann est avocate. Elle explique qu’«en tant que membre passif, on n’est en principe pas punissable. Mais celui qui participe activement, poste des photos et commente, peut enfreindre la loi». Sur le plan du droit civil, «on viole les droits de la personnalité des hommes lorsqu’on publie des contributions à leur sujet et qu’on utilise leurs images sans leur consentement». Et si des données personnelles se retrouvent en ligne sans le consentement de la personne, il y a violation de la loi sur la protection des données.

Du point de vue du droit pénal, on peut avoir des délits d’atteinte à l’honneur «comme la diffamation ou la calomnie ou la violation du domaine secret et privé», conclut-elle.

Comment réagir? Si un homme découvre qu’un tel post existe sur lui, «il peut se manifester auprès de Facebook. Cela fonctionne très bien et rapidement aujourd’hui. Une autre option consiste à signaler la publication à la police et à porter plainte. Cela vaut surtout la peine si des contenus portant atteinte à la réputation sont publiés», dit Olivia Baumann. En cas de condamnations, des amendes sont généralement infligées. À noter que la rapidité avec laquelle les posts peuvent être supprimés par le biais d’une procédure pénale dépend de la coopération entre les autorités et les fournisseurs de médias sociaux correspondants.