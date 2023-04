Utiliser l’océan comme une éponge à CO2

Récupérer le pouvoir d’absorption

Les mers recouvrant l’essentiel de la Terre sont notre meilleur allié climatique, car l’océan agit comme un tampon essentiel: il absorbe plus d’un quart de toutes les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et 90% de la chaleur qu’elles ont émises ces dernières décennies.

Mais le principal puits de carbone de la planète est en danger: l’océan s’acidifie et l’élévation des températures diminue sa capacité d’absorption. L’équipe souhaite l’augmenter, grâce à un procédé électrochimique qui retire le CO2 contenu dans l’eau de mer. «Si on arrive à éliminer le dioxyde de carbone présent dans les océans, on renouvelle essentiellement leur capacité à capter du dioxyde de carbone supplémentaire de l’atmosphère», résume Gaurav Sant. Comme lorsque l’on presse une éponge pour récupérer son pouvoir d’absorption.