Gamescom 2022 : Utiliser sa voix pour narguer les zombies dans les jeux vidéo

«Dead Island 2» sera le premier jeu vidéo à intégrer une nouvelle fonctionnalité de contrôle vocal qui tire parti de l’assistant intelligent Alexa, a annoncé Amazon.

Le jeu de zombies «Dead Island 2» sortira le 3 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Deep Silver

Amazon a lancé un nouvel outil baptisé Alexa Game Control, à l’occasion de l’édition 2022 de la Gamescom, salon international consacré au jeu vidéo qui se déroule à Cologne, en Allemagne.

Cette nouvelle fonctionnalité donne un moyen supplémentaire aux joueurs pour contrôler leurs jeux vidéo sur PC et consoles: leur voix. Tirant parti de la technologie de l’assistant vocal Alexa du géant de l’e-commerce, les joueurs pourront effectuer des actions, comme changer d’arme en cours de jeu, et interagir avec des personnages non jouables en utilisant le langage naturel.

Il ne sera par ailleurs pas nécessaire d’utiliser la commande vocale «Alexa» pour réveiller l’assistant vocal, ni posséder une enceinte connectée Echo de la marque. La fonctionnalité ne requiert en effet qu’un micro ou un casque connectés au PC ou à la console, ainsi qu’une connexion internet, précise Amazon dans un communiqué.

«Hey zombie»

«Dead Island 2», qui a fait son grand retour à la Gamescom, sera le premier jeu à intégrer cette nouvelle fonctionnalité. Le titre sortira le 3 février 2023, a révélé son studio de développement Deep Silver, au salon du jeu vidéo. «Avec Alexa Game Control dans ‘Dead Island 2’, les joueurs peuvent utiliser leur voix pour accéder à des fonctions du jeu comme la navigation (en disant ‘où se trouve l’établi le plus proche?’), la manipulation de hordes de zombies (en disant ‘hey zombie’) et bien plus encore», explique la société fondée par le milliardaire Jeff Bezos.

Au lancement, Alexa Game Control ne sera disponible qu’en anglais en Amérique du Nord, mais Amazon promet de déployer cette option dans «davantage de pays et de langues», sans donner de dates précises. Pour le moment, le système ne fonctionne que sur PC et Xbox, mais l’entreprise promet de le rendre «disponible partout où des jeux sont joués», selon les propos du porte-parole Michael Poulter, rapportés par The Verge.