France: OEuvre suisse vandalisée à Paris: garde à vue levée pour le suspect

Un ancien élu du parti d’extrême droite Front national, soupçonné d’avoir dégradé au Palais de Tokyo à Paris un tableau de l’artiste suisse Miriam Cahn, taxée de pédopornographie par des détracteurs, a été relâché sans poursuites, a indiqué vendredi le Parquet de Paris. Pierre Chassin, chef du groupe Front national au Conseil municipal en région parisienne entre 2014 et 2015, avait été interpellé dimanche puis placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte par le Parquet pour dégradation de bien culturel exposé. Il était soupçonné d’avoir projeté de la peinture sur l’œuvre «Fuck abstraction!» de Miriam Cahn. L’enquête en cours doit permettre d’évaluer «l’état psychiatrique» de M. Chassin et de retenir, ou non, une responsabilité, a précisé le Parquet.