Qatar 2022 : «Va pleurer ailleurs»: la guéguerre Argentine-France continue

En plus d’un clash entre Angel Di Maria et l’ex-international français Adil Rami, le gardien de l’Argentine Emilano Martinez en a remis une couche. Mais il pourrait regretter ses nombreuses provocations.

Emiliano Martinez et Angel Di Maria ont remporté la Coupe du monde.

Argentine-France, troisième mi-temps, épisode 365. Plus d’une semaine après le sacre de Leo Messi et de ses coéquipiers, la rivalité entre Argentins et Français ne fait que grandir. Suivant les moqueries des joueurs de l’Albiceleste, en particulier celles de son fantasque gardien Emiliano Martinez, l’ex-international français Adil Rami avait volé au secours de ses anciens partenaires en qualifiant le portier argentin de «plus gros FD* du monde».