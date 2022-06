Vacances d’été: les 5 destinations préférées des Suisses

Quand les Suisses partent en vacances, ils aiment le soleil et la plage. Voilà ce qui ressort des tendances observées par les principaux voyagistes actifs en Suisse. Pour réaliser cet article sur leurs voyages préférés, nous avons synthétisé des informations (recherches et réservations) fournies par Hotelplan, Tui, Kuoni, Booking.com et Ebookers. Elles nous indiquent que les destinations méditerranéennes classiques ont toujours la cote. La Grèce, l’Espagne, l’Italie, la Turquie et Chypre ont été plébiscitées pour l’été 2022. Viennent ensuite le Portugal (Lisbonne, Porto, Faro) et l’Egypte (Hurghada). Des capitales telles que Londres et Paris sont aussi prisées.