Eté: Vacances en camping-car: ce qu’il faut savoir avant de partir 

Été : Vacances en camping-car: ce qu’il faut savoir avant de partir

Avant d’entreprendre la route direction l’horizon, assurez-vous de posséder le bon permis de conduire pour voyager en camping-car. Pour les modèles jusqu’à 3,5t, un permis catégorie B est suffisant. Au-delà de 3,5t et jusqu’à 7,5t maximum, un permis catégorie C1 ou D1 est nécessaire.

Centre de gravité plus élevé qu’une voiture traditionnelle

Chaque camping-car a une charge utile limitée, indiquée sur le permis de circulation. Elle ne doit pas être dépassée, auquel cas le conducteur pourrait perdre la maîtrise de son véhicule dans les virages. Il faut donc éviter de remplir le réfrigérateur et les réservoirs d’eau à leur maximum avant de prendre la route. Pour les débutants, voici une liste de 10 conseils pratiques pour profiter pleinement de son camping-car .

Si vous comptez faire des balades à vélo pendant votre voyage en Suisse, veillez à ce qu’ils ne dépassent pas de 20cm la largeur du camping-car et ne masquent pas son éclairage. Cette mesure est plus restrictive dans d’autres pays de l’UE, où les cycles ne doivent pas dépasser la largeur du véhicule.

Ne stationnez pas n’importe où

Chaque canton et commune a sa propre réglementation de stationnement pour les camping-cars. Pensez à vous renseigner auprès des institutions si vous voulez éviter les amendes. Vérifiez aussi l’usure et la pression des pneus, ainsi que la validité de votre vignette: la police cantonale fribourgeoise procédera à des contrôles du véhicule pendant toute la période estivale !

Et pour profiter au mieux de votre camping-car de manière écologique et responsable on vous renvoie vers la vidéo ci-dessous: