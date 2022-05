la chronique de tcs camping: Vacances en camping et durabilité – une contradiction?

Les 3 grands effets négatifs sur le changement climatique sont: la mobilité, le logement et la consommation. Comment est-ce que je voyage? Comment je vis? Qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que je mange? Afin de faire quelque chose pour protéger l'environnement pendant les vacances, vous devez considérer ces trois points et les inclure dans votre planification de vacances: le voyage, l'hébergement et les repas.

Les vacances en camping sont-elles respectueuses du climat?

Selon une étude de l'Institut de recherche sur l'énergie et l'environnement de Heidelberg, camper dans son propre pays, c'est-à-dire sans avoir à voyager loin, est l'un des types de vacances les plus respectueux du climat. Outre les émissions liées aux déplacements, celles liées aux nuitées ont également été prises en compte. Les glampers ont le meilleur bilan climatique parmi les campeurs qui arrivent avec leur propre voiture (de préférence respectueuse du climat) ou en train et passent la nuit dans un logement loué sur le camping. Encore une fois, plus la destination est proche, mieux c'est. Pour les véhicules de loisirs (van, mobil-home ou caravane), voyager en van et passer la nuit en camping est le plus respectueux du climat. Une randonnée à vélo ou à vélo électrique avec une remorque pour la tente est une solution imbattable.

Pour un bon équilibre climatique : partez en vacances glamping en train ou à vélo, plus c'est proche mieux c'est. TCS Camping Gwatt Lac de Thoune

Voyager dans le respect de l'environnement – ​​que puis-je apporter en camping?

Ce n'est pas si difficile de faire quelque chose pour protéger l'environnement en camping. Il est important que vous fassiez attention à votre comportement et que vous l'adaptiez dans la mesure du possible. Les vacances durables commencent par la planification de votre voyage et la préparation de votre valise. Quelques principes simples: Choisissez judicieusement votre moyen de transport, une destination la plus proche possible et évitez au maximum le plastique et les déchets, même pendant le trajet.

Le minimalisme en voyage signifie ralentir et trouver la paix. TCS Camping Gwatt Lac de Thoune

Conseils durables pour un camping et des voyages responsables

Choisissez judicieusement votre destination de voyage

- L'arrivée et le départ génèrent généralement la plus grande part des émissions de CO2 lors d'un voyage. Par conséquent, vous devriez préférer une destination à proximité.

- Sur myclimate.org, vous pouvez facilement calculer les émissions de CO2 de votre voyage prévu et, si vous le souhaitez, les compenser immédiatement.

Repensez votre matériel de camping

- Choisissez l'alternative à un produit en plastique. Par exemple: des bocaux à provisions à la place des boîtes en plastique, du savon à la place du gel douche et du shampoing, du papier ciré à la place du cellophane, des brosses à dents en bois ou en bambou, de la poudre à dents, etc. Et, on l'oublie souvent: laisser tomber le sac plastique dans la poubelle. En revanche, vider la poubelle plus souvent ou utilisez des sacs compostables en guise d'alternative.

- Préparez un sac à provisions en tissu.

- Emportez votre gobelet réutilisable et/ou une bouteille thermos avec vous pour le café à emporter.

- Les bouteilles en plastique sont un contributeur majeur à la pollution de l'environnement. Par conséquent, il peut être utile d'envisager un système d'eau potable ou de filtration dans le van/camping-car.

Soyez prudent en cours de route

- Vérifiez la pression des pneus de votre véhicule de camping avant de partir. Une pression optimale des pneus a un impact sur l'efficacité du carburant et donc sur la réduction des émissions de CO2.

- Coupez toujours le moteur dans les embouteillages ou aux feux rouges.

- Lorsque vous conduisez, réduisez la vitesse et roulez avec le régime le plus bas possible.

Ajustez votre comportement sur place

- Si possible, utilisez les transports en commun et laissez votre véhicule au parking. De nombreux campings proposent une carte d'hôte pour utiliser gratuitement les transports publics de la région ou encore louer des vélos.

- Séparez également vos déchets lorsque vous campez. La plupart des campings proposent des points de collecte séparés pour le verre, le carton, le papier, les animaux domestiques, etc.

- Assurez-vous d'utiliser l'eau avec parcimonie sur le camping, par exemple lors de la douche, de la vaisselle, etc.

- Achetez sur les marchés locaux dans la mesure du possible et évitez les produits inutilement emballés.

- Ne jetez jamais vos eaux usées, de cuisine ou de vaisselle sale dans la nature, mais mettez-les dans un récipient et jetez-les plus tard dans un endroit approprié.

- Ne laissez aucune trace et aucun déchet dans la nature. Jetez toujours vos déchets correctement et ne brûlez jamais rien.

Profitez et appréciez la nature, ne laissez rien derrière vous et n'emportez que des souvenirs avec vous. TCS Camping Disentis

Restez ici - plus lent, plus léger, plus local

Vous réfléchissez à la manière de passer des vacances encore plus respectueuses du climat avec encore moins de mobilité et encore moins de consommation? Ensuite, nous avons un bon conseil: partez en camping Carvelo (site seulement en allemand). Il s’agit d’un vélo eCargo et d’une micro-caravane B-Turtle, qui a une tente gonflable dépliable. La tente est rangée dans la cuve de transport pendant le voyage. Il y a aussi assez d'espace pour vos bagages. Il est presque impossible de passer des vacances plus respectueuses du climat.

Découvrez la nature près de chez vous lors d'un tour en camping Carvelo et sa micro-caravane. TCS

Revoyez vos habitudes

Il n'est pas nécessaire de partie en vacances à l'étranger trois fois par an. Variété, repos et détente se trouvent également à proximité. La Suisse, en particulier, offre un incroyable bassin d'attractions et des paysages à couper le souffle. Lors du TCS Camping Grand Tour of Switzerland , vous découvrirez la Suisse sous son plus beau jour. Quiconque apprend à apprécier et à expérimenter la simplicité, repense et adapte son propre comportement de voyage et de consommation apporte automatiquement une contribution positive à l'environnement.

Connaissez-vous bien la Suisse ? Les vacances dans votre propre pays sont attrayantes et instructives. TCS Camping Gwatt Lac de Thoune