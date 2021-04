TEST À l’ANNÉE de LA VOLKSWAGEN ID.3 - Vacances en famille en voiture électrique – comment ça fonctionne?

Un coffre volumineux

Nous faisons rapidement le constat que l’ID.3 dispose de suffisamment de place dans le coffre pour les affaires que nous emportons pour les quelques jours (385 litres, et jusqu’à 1267 litres, une fois les sièges arrière rabattus). Même la poussette rentre encore dedans. Ce n’était pas la peine de s’inquiéter. La recharge de la batterie reste cependant un sujet de préoccupation majeur. D’un commun accord, nous nous sommes dit que nous allions simplement la conduire et voir si l’ID.3 tient ses promesses en matière d’autonomie (jusqu’à 425 kilomètres, d’après la norme WLTP).

Quelle station de charge choisir?

En définitive, nous n’avons pas l’esprit tranquille. Nous chargeons donc la batterie à la maison à 100% au lieu des 80% recommandés et nous surprenons tout de même à chercher des bornes de recharge sur la route. Nous constatons rapidement que ce n’est pas ce qui manque. Sauf qu’il existe des dizaines de cartes de recharge et de fournisseurs parmi lesquels choisir, que les prix varient et que toutes les cartes ne fonctionnent pas partout. Nous utilisons non seulement la carte We Charge de Volkswagen, mais commandons également une carte de recharge auprès de deux autres fournisseurs, qui disposent de bornes de recharge dans un rayon d'un kilomètre autour de la maison de vacances.