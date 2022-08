Nyon (VD) : Vacances en plus, horaires réduits: les employés de la Ville n’en veulent pas

Le nouveau règlement du personnel communal de la Ville de Nyon (VD) n’entrera probablement pas en vigueur au début de l’année prochaine. Réunis en assemblée générale, les employés l’ont refusé à 69%, relate le site de «24 heures». Pourtant, des avantages non négligeables leur tendaient les bras: une cinquième semaine de vacances, un horaire réduit d’une heure et demie par semaine et un congé paternité. Mais ces améliorations de leurs conditions de travail n’ont pas réussi à faire passer la rampe à ce texte qui, selon le quotidien vaudois, était en revanche dénué de mesures de protection contre les licenciements arbitraires et contre le harcèlement.