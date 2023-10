Vacances: Record de nuitées en 2023 pour le tourisme suisse

Comme ici à Lucerne, les touristes ont à nouveau répondu présent dans notre pays. 20min/Anika Yago

Le tourisme en Suisse continue de progresser après le record de nuitées enregistré en été. Malgré les conflits, la mauvaise situation économique mondiale et la force du franc suisse, le nombre de nuitées devrait augmenter légèrement en hiver par rapport à la saison précédente et atteindre près de 40 millions pour l’ensemble de l’année 2023, ce qui serait un record pour le pays. L’attrait pour la Suisse de pays asiatiques comme la Chine et l’Inde n’a pas baissé, comme l’a déclaré Benjamin Studer de BAK Economics lors d’une conférence de presse sur les prévisions touristiques.

L’hiver a fait ses premières apparitions dans la nuit de mardi à mercredi avec des chutes de neige en montagne. BAK Economics prévoit pour toute la saison hivernales des conditions d’enneigement meilleures que la saison précédente. Les domaines skiables proposant une plus grande chance d’offrir de la neige seront privilégiés. Dans les régions de plus basse altitude, le nombre de nuitées devrait diminuer. À plus long terme, cette tendance devrait même s’accentuer.

Belles perspectives

Et les mois suivants s’annoncent sous les meilleurs auspices. Ainsi, l’été prochain, la croissance ne sera peut-être plus aussi forte que lors de l’été que nous venons de vivre. Cependant, grâce au potentiel de rattrapage encore élevé après l’épidémie de coronavirus, le nombre de nuitées pourrait augmenter tout de même de 166’000, soit 1,2%. Pour l’hiver 2024 et l’année 2025, les experts de BAK Economics s’attendent à une nouvelle croissance.

