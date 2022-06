Droit du travail : Vacances: un minimum légal de cinq semaines par an demandé

Le conseiller national Baptiste Hurni propose que nul ne puisse bénéficier que de quatre semaines par année. La droite annonce déjà la couleur: elle dira non.

Au minimum cinq semaines de vacances par année pour tout le monde: telle est la proposition de Baptiste Hurni (PS/NE) qui a déposé une initiative parlementaire jeudi. Relayée dans «Le Matin dimanche», sa proposition permettrait à celles et ceux qui ont seulement quatre semaines par année d’en avoir cinq et que les personnes jusqu’à 20 ans et en emploi en aient six, contre cinq aujourd’hui. «Si elles doivent choisir entre vacances et salaires, les nouvelles générations préfèrent souvent avoir plus de temps libre. Avec une limite toujours plus ténue entre vie privée et vie professionnelle, pouvoir déconnecter est de plus en plus recherché», justifie le Neuchâtelois.