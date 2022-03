France voisine : Vacancier trop pressé flashé à 181 km/h

Les forces de l’ordre françaises ont interpellé un touriste britannique qui roulait à tombeau ouvert pour rallier Megève.

Mercredi dernier, dans le courant de l’après-midi, le début de vacances d’un touriste anglais a été freiné par les gendarmes français. Vers 16h, le Britannique a été flashé sur l’A40, non loin d’Annemasse (Haute-Savoie/F), en direction de Chamonix. Le radar a calculé 181 km/h en lieu et place des 110 autorisés. Le conducteur de 62 ans a été rapidement intercepté. Selon «Le Dauphiné libéré», il a expliqué aux agents être en route pour Megève, où il comptait passer ses vacances. Il s’est vu retirer son permis de conduire pour une durée de six mois, a dû payer 750 euros de consignation et son véhicule, immatriculé en Grande- Bretagne, est parti en fourrière.