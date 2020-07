Problème de retrait d’argent

Vacanciers privés de cash au Portugal

Depuis fin juin, PostFinance ne collabore plus avec un réseau européen. Conséquence: des résidents suisses actuellement dans la péninsule se retrouvent piégés avec leur PostCard.

Miguel est embêté pour ses parents, en vacances au Portugal depuis plus d’une semaine. Son père, retraité, a pour habitude d’utiliser son unique carte, octroyée par l’établissement suisse PostFinance pour des retraits d’argent, y compris à l’étranger. «Depuis des jours, il n’y parvient pas sur place, explique le fils. J’ai alors appelé PostFinance qui m’a juste confirmé le problème et recommandé d’utiliser les machines d’un réseau précis. J’ai alors opté pour lui transférer de l’argent, mais je paie une commission.»

PostFinance explique à 20minutes.ch avoir décidé de mettre fin à sa collaboration avec le réseau interbancaire européen Eufiserv, dès le 26 juin 2020. Depuis, les retraits d’argent dans de nombreux distributeurs automatiques au Portugal ne fonctionnent plus. «Mais ils sont encore possibles dans des grandes villes et dans les aéroports, et nous recommandons toujours à nos clients d’organiser plusieurs options de paiement à l’avance lorsqu’ils voyagent», déclare le porte-parole de l’établissement.