Un spray protecteur

Par ailleurs, dans le «SonntagsBlick», on explique qu’un spray pour le nez et la gorge à base d’algues rouges pourrait réduire les risques de contamination. En Argentine, du personnel soignant travaillant au contact de personnes atteintes du Covid-19 a été divisé en deux groupes, l’un pulvérisant quatre fois par jour une solution à base d’algues rouge et l’autre une solution placebo. Le premier groupe a présenté un risque 80,4% inférieur au second de contracter le coronavirus. Une certaine efficacité avait déjà été démontrée auparavant en laboratoire.