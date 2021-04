Coronavirus : Vaccin AstraZeneca et thromboses: lien confirmé

Un responsable de l’Agence européenne des médicaments (EMA) confirme mardi l’existence d’un «lien» entre le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose observés après son administration.

Un responsable de l’EMA confirme l’existence d’un «lien» entre le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose observés après son administration, dans une interview au quotidien italien Il Messaggero publiée mardi. «Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu’il y a un lien avec le vaccin. Ce qui cause cette réaction, cependant, nous ne le savons pas encore (…)», affirme Marco Cavaleri, responsable de la stratégie sur les vaccins à l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Par précaution, plusieurs pays ont décidé de ne plus administrer ce vaccin en dessous d’un certain âge, comme la France, l’Allemagne et le Canada. La Norvège et le Danemark ont carrément suspendu son utilisation pour l’instant. De son côté, AstraZeneca a assuré en mars qu’il n’y avait «aucune preuve de risque aggravé», et assuré samedi que «la sécurité des patients» constituait sa «principale priorité».