Vaccin contre le Covid: Suisse, Allemagne et États-Unis épinglés par un comité de l’ONU

Le comité de l’ONU contre le racisme a dénoncé, jeudi, le refus des pays riches, en particulier de l’Allemagne, de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis, de renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le Covid-19.

L’accord «ne va pas assez loin»

Cet accord est insuffisant, selon le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui est composé de 18 experts indépendants dont les avis ne sont pas contraignants. Il «ne va pas assez loin pour lutter contre les taux élevés de morbidité et de mortalité dus au Covid-19, à travers le monde, parmi les personnes et les groupes les plus exposés à la discrimination raciale», ont-ils indiqué, avec le soutien de la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les formes contemporaines de racisme, Ashwini K.P.