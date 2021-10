Coronavirus – La levée des mesures synonyme de croissance au Royaume-Uni

Le vaste Territoire du Nord s’étend de la ville de Darwin à l’Outback d’Alice Springs et d’Uluru, une région trois fois plus grande que l’Espagne. Bien que plus de 80% de la population adulte de la région ait reçu au moins une dose, M. Gunner a affirmé que, dans certaines régions, les gens hésitent ou refusent de se faire vacciner. D’ici le 24 décembre, toute personne travaillant avec le public doit être entièrement vaccinée sous peine d’une amende de 5000 dollars australiens et d’un licenciement immédiat.