Covid-19

Vaccin de Moderna: vers la phase finale de l’essai clinique

À partir du 27 juillet et jusqu’au 27 octobre, 30’000 personnes participeront à la dernière phase de l’essai clinique du vaccin de Moderna.

L’annonce place Moderna en tête de la course mondiale pour un vaccin contre cette maladie qui a infecté plus de 13 millions de personnes dans le monde et fait plus de 570’000 morts. Les scientifiques avertissent toutefois que les premiers vaccins à arriver sur le marché ne sont pas nécessairement les plus efficaces ou les plus sûrs.