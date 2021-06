Rencontre Biden-Poutine - Vaccin et entrée en Suisse: Russes et Américains inégaux

Le cas indien

La liste des vaccins autorisés pourrait jouer des tours aux ressortissants de certains pays. L’Inde, par exemple, utilise deux vaccins: le «local» (Covaxin) et la version indienne et produite en Inde du vaccin AstraZeneca (CoviShield). Le premier n’est pas approuvé par l’OMS, le deuxième l’est, ce qui provoquerait donc une inégalité de traitement pour deux touristes (ou journalistes) indiens qui viendraient en Suisse: l’un des deux devrait se soumettre à un test PCR, l’autre non, en fonction duquel il s’est fait inoculer. Mais pour l’instant, le cas est bien vite réglé puisque l’Inde est sur la liste des pays où circule un variant et que toute personne est ainsi frappée d’obligation de quarantaine (ainsi que de test PCR) à l’entrée en Suisse. À noter que les portes de la Suisse sont toujours fermées aux touristes de la majorité des États tiers, Inde y compris.